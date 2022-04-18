«Это просто сумасшествие!» Сокуров оскорблен «культурой отмены» российского искусства на Западе
Ситуация с отношением к русской культуре на Западе похожа на тяжелую болезнь, заявил в эфире НСН знаменитый режиссер.
Режиссер Александр Сокуров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал безумием «культуру отмены» российского искусства, которая сейчас набирает обороты в странах Запада.
«Я отношусь к этому резко отрицательно, это просто сумасшествие! Я понимаю, что они проявляют особое уважение лишь к тем, кто уехал сейчас из России, это право этих людей – оставаться или уехать, но в общем такое отношение к искусству России – это просто глупость! Возможно, это надолго. Всякое сумасшествие проходит не сразу. Это болезнь, которая, к сожалению, длится иногда годами. Это пройдет обязательно, но нельзя сказать, что это произойдет быстро», - считает Сокуров.
По его мнению, в сложившейся ситуации российским деятелям кино надо работать, не обращая внимание на «сумасшествие».
«Надо заниматься своим делом и делать то, что ты считаешь нужным. Просто работать и не обращать внимание на это сумасшествие. К сожалению, для кино это сложнее, потому что это творчество вне границ. Здесь есть большая зависимость от остального мира, но что делать… Надо работать, делать то, что ты можешь, и не зависеть от вкусов или политического безумия», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее Сокуров признался НСН, что не повезет на Каннский фестиваль свой новый фильм «Сказка», поскольку эта картина «слишком серьезная».
14 апреля организаторы Каннского фестиваля, который пройдет на Лазурном берегу с 17 по 28 мая, подтвердили, что там покажут фильм Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского», одну из ролей в котором исполнил рэпер Оксимирон, также как и режиссер покинувший Россию на фоне событий на Украине.
Ранее в Каннах говорили, что «вне зависимости от политической обстановки» рассмотрят возможность участия в фестивале фильмов Серебренникова, Сокурова и Звягинцева.
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