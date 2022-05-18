Международная премьера фильма Серебренникова «Жена Чайковского» прошла в Каннах
18 мая 202219:34
Фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского» впервые был представлен на международной арене 75-м Каннском кинофестивале. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что «Жена Чайковского» наряду с другим 20 картинами была включена в главный конкурс киносмотра с другими
Серебренников рассказал, что это кино о свободе творчества и хрупкости человеческой жизни. Главные роли в картине сыграли Один Байрон, Алена Михайлова, Юлия Ауг.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru