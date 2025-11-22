Лепс заявил, что готов бесплатно спеть на свадьбе Шамана и Мизулиной
Григорий Лепс заявил журналистам, что Шаман уже пригласил его на свою свадьбу с Екатериной Мизулиной.
Народный артист России Григорий Лепс признался журналистам, что заслуженный артист России Шаман (Ярослав Дронов) уже пригласил его на свою свадьбу. Об этом Лепс рассказал на праздновании Дня рождения Шамана в Кремлевском дворце.
Шаману 22 ноября исполняется 34 года. Юбилейные концерты с программой «SHAMAN. 30 лет на сцене» пройдут в Кремлевском дворце 22 и 23 ноября.
«Я буду в первых рядах на свадьбе у Шаман. Я там еще и спою! Сделаю молодоженам музыкальный подарок. Абсолютно бесплатно», - приводит слова Лепса спецкор НСН.
Шаман и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина расписались 5 ноября 2025 года в Донецке. Церемония прошла в закрытом формате, молодожены выбрали сдержанные образы и отказались от традиционных свадебных нарядов. Само празднование свадьбы запланировано на следующий год.
Ранее народный артист России, саксофонист Игорь Бутман заявил НСН, что в записи совместного трека с Шаманом замешана студия Григория Лепса, а также рассказал, ждать ли совместных выступлений двух артистов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лепс заявил, что готов бесплатно спеть на свадьбе Шамана и Мизулиной
- Писатель Олег Рой заявил, что Алла Пугачева выжила из ума
- В США назвали причину инцидента с Boeing 737 United Airlines в октябре
- СМИ: На переговорах с Украиной в Женеве будут Рубио и Уиткофф
- Экстренный саммит ЕС по Украине пройдет в Анголе 24 ноября
- Саночники Репилов и Перетягин обвиняются в мошенничестве и отправлены в СИЗО
- СМИ: В Москве трамвай сбил двоих пешеходов, один человек погиб
- СМИ: Paramount готовит перезапуск «Черепашек-ниндзя»
- В России призвали запретить фильмы ужасов
- Российские туристы столкнулись с дискриминацией на итальянском круизном лайнере
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru