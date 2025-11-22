Народный артист России Григорий Лепс признался журналистам, что заслуженный артист России Шаман (Ярослав Дронов) уже пригласил его на свою свадьбу. Об этом Лепс рассказал на праздновании Дня рождения Шамана в Кремлевском дворце.

Шаману 22 ноября исполняется 34 года. Юбилейные концерты с программой «SHAMAN. 30 лет на сцене» пройдут в Кремлевском дворце 22 и 23 ноября.