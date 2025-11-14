Собеседник НСН также уточнил, что из-за занятости не сможет выступить на предстоящем концерте Шамана, однако не исключил, что в будущем у артиста состоится выступление с оркестром.

«Я получил приглашение выступить на концерте Ярослава, но, к сожалению, у меня давно уже запланирован был конкурс «Мир джаза» в Ростове-на-Дону. Там я председатель жюри и основной двигатель конкурса, если не приеду туда, будет очень обидно. Поэтому, к сожалению, пришлось отказаться от совместного выступления на концерте, который пройдет 22 ноября в Кремлевском дворце. Мы также обсуждали, что, Ярослав мог бы спеть специальную программу с оркестром, это было бы здорово. Интересно и для меня, и для него. Оркестр очень подвижный, великолепно разбирается во всех музыкальных стилях. Для продвижения музыки было бы здорово сделать что-то новое музыкальное», - заявил Бутман.