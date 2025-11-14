«Не без Лепса»: Бутман рассказал, как родилась их песня с Шаманом

Игорь Бутман заявил НСН, что идея записать совместную композицию с Ярославом Дроновым поступила от директора певца.

Народный артист России, саксофонист Игорь Бутман заявил НСН, что в записи совместного трека с Шаманом (Ярослав Дронов) замешана студия Григория Лепса, а также рассказал, ждать ли совместных выступлений двух артистов.

Шаман (Ярослав Дронов) и Бутман ранее выпустили композицию «Я красиво живу». Как отметил музыкант, идея подобной работы возникла давно.

«Еще до рождения Ярослава мы учились вместе и дружили с Александром Качаном, его директором и в какой-то степени продюсером. Эта почти 50-летняя история дружбы. Качан приходил приходил ко мне на концерты. Как-то разговаривали, зашла речь о Шамане. У меня к нему отношение позитивное. Александр сказал, что было бы здорово сделать что-то вместе, я с удовольствием согласился. Появилась песня, в которой, по мнению Ярослава и Александра, вместо гитары хорошо было бы сыграть на саксофоне. Они позвонили, я приехал в студию к Григорию Лепсу, и там мы записали мое соло. Познакомились с Ярославом поближе, пообщались, помузицировали. Он, как человек и музыкант, произвел на меня прекрасное впечатление. Ярослав много знает из джаза, джаз-рока, конечно, и из другой музыки. Работалось с ним легко, результат получился хороший. Я очень рад, что большей части его поклонников это соло понравилось», - рассказал он.

Собеседник НСН также уточнил, что из-за занятости не сможет выступить на предстоящем концерте Шамана, однако не исключил, что в будущем у артиста состоится выступление с оркестром.

«Я получил приглашение выступить на концерте Ярослава, но, к сожалению, у меня давно уже запланирован был конкурс «Мир джаза» в Ростове-на-Дону. Там я председатель жюри и основной двигатель конкурса, если не приеду туда, будет очень обидно. Поэтому, к сожалению, пришлось отказаться от совместного выступления на концерте, который пройдет 22 ноября в Кремлевском дворце. Мы также обсуждали, что, Ярослав мог бы спеть специальную программу с оркестром, это было бы здорово. Интересно и для меня, и для него. Оркестр очень подвижный, великолепно разбирается во всех музыкальных стилях. Для продвижения музыки было бы здорово сделать что-то новое музыкальное», - заявил Бутман.

По его словам, он всегда находится в творческом поиске, но при этом не нацеливается на коллаборации специально.

«У нас есть свой музыкальный поиск, мы ищем свои интонации, работаем с вокалистами, в основном с Олегом Аккуратовым и с Фантине (Fantine). Но готовы на любую творческую встречу с талантливейшими людьми. Пытаемся сделать из этого самое лучшее. Не ищем ничего специально, но все приходит естественно. Постоянно сотрудничаем с Павлом Овчинниковым, главным аранжировщиком – Николаем Левиновским. Также с Кристиной Крид, Михаилом Савиным. Появились талантливые аранжировщики, с которыми можно воплощать различные идеи. К примеру, Олег Аккуратов сам пишет. Я что-то начал делать. Все наши музыканты привлекаются к творческому процессору и как композиторы-аранжировщики. Это дает нам возможность быть очень разнообразными и разносторонними», - сообщил музыкант.

Шаман третий год подряд возглавил народный рейтинг лучших российских исполнителей аналитического центра ВЦИОМ. По мнению 28% россиян, он является лучшим певцом российской эстрады 2025 года. При этом 16% респондентов назвали лучшим Олега Газманова, 11% - Сергея Лазарева. По 6% опрошенных считают лучшими Григория Лепса, Николая Баскова и Филиппа Киркорова, передает «Радиоточка НСН».

