Шаман и Мизулина поженились в Донецке
5 ноября 202514:49
Певец Шаман (Ярослав Дронов) расписался главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной. Об этом исполнитель сообщил в своём Telegram-канале.
По словам Шамана, церемония регистрации брака прошла в Донецке.
«В Донецке мы с Екатериной посетили ЗАГС и расписались», - написал артист, добавив к посту соответствующее видео.
Ранее телеведущая и журналист Ксения Собчак заявила, что «Шаман и Мизулина действительно очень подходят друг другу», сообщает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутат Госдумы потребовал от РЖД больше пешеходных переходов
- Шаман и Мизулина поженились в Донецке
- Мессенджер Max стал доступен еще в семи странах СНГ
- В Абакане 15 посетителей кинотеатра получили ожог глаз
- Россиянам посоветовали «залететь» в Каир ради рекордного Египетского музея
- «Из другой системы»: Интерстеллар 3I/ATLAS отказались считать искусственным
- Хинштейн потребовал уволить из органов власти всех ранее судимых сотрудников
- Недовольны, но молчат: Политолог не ждет протестов в Германии из-за роста налогов
- «Абсолютно неправильно!»: Врач осудил Плющенко за выход болеющего сына на лёд
- «Вспомните Станиславского!»: Льготные билеты в МХТ призвали вернуть
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru