Шаман и Мизулина поженились в Донецке

Певец Шаман (Ярослав Дронов) расписался главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной. Об этом исполнитель сообщил в своём Telegram-канале.

По словам Шамана, церемония регистрации брака прошла в Донецке.

«В Донецке мы с Екатериной посетили ЗАГС и расписались», - написал артист, добавив к посту соответствующее видео.

Ранее телеведущая и журналист Ксения Собчак заявила, что «Шаман и Мизулина действительно очень подходят друг другу», сообщает «Свободная пресса».

ФОТО: НСН / Светлана Ключкина
