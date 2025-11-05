Шаман и Мизулина поженились в Донецке

Нефтеперегонные станции получили повреждения из-за ударов БПЛА в Ярославской области Минцифры намерено ввести детские сим-карты Уровень бедности в России за четверть века сократился вчетверо МВД: День народного единства в России отметили без нарушений общественного порядка В Госдуме исключили возможность введения налога на домашних животных