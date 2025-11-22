СМИ: На переговорах с Украиной в Женеве будут Рубио и Уиткофф

Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф примут участие в переговорах в Женеве, посвященных урегулированию конфликта на Украине, передает телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника.

Путин: РФ готова к переговорам, но ее устраивает динамика СВО

Цель переговоров, запланированных на 23 ноября, – согласование формулировок перед предстоящей встречей украинского лидера Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

По данным СМИ, министр армии США Дэниел Дрисколл уже прибыл в Женеву.

Со стороны Украины на переговорах будут присутствовать глава офиса президента Украины Андрей Ермак, который возглавит делегацию, глава ГУР Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), а также секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров со своим заместителем Евгением Острянским.

Издание The Guardian до этого сообщало, на следующей неделе группа американских генералов может отправиться в Москву.

Ранее стало известно, что в понедельник, 24 ноября, в столице Анголы Луанде состоится экстренный саммит Евросоюза по Украине, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

