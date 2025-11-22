Саночники Репилов и Перетягин обвиняются в мошенничестве и отправлены в СИЗО
Центральный районный суд Красноярска принял решение заключить под стражу двух титулованных саночников — Романа Репилова и Александра Перетягина. Информация об этом появилась в Telegram‑канале объединенной пресс‑службы судов Красноярского края.
Спортсмены обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере: по версии следствия, они причастны к махинациям при закупке спортивного инвентаря.
Роман Репилов — один из наиболее успешных российских саночников. В его спортивной копилке: три титула чемпиона мира (2020 и 2021 годы), три серебряные медали чемпионата мира 2017 года, шесть наград чемпионатов Европы, два Кубка мира (сезоны 2016/17 и 2019/20), а также три победы в спринтерском зачете Кубка мира (сезоны 2016/17, 2018/19 и 2019/20).
Александр Перетягин имеет звание серебряного призера чемпионата Европы.
Ранее юрист Роман Кузьмин заявил, что народный артист РФ Олег Газманов отдал обвиняемому в мошенничестве Геворку Саркисяну все свои накопления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
