Экстренный саммит ЕС по Украине пройдет в Анголе 24 ноября
22 ноября 202518:32
В понедельник, 24 ноября, в столице Анголы Луанде состоится экстренный саммит Евросоюза по Украине, сообщил глава Евросовета Антониу Кошта в своих соцсетях.
Он также сообщил, что пригласил на экстренную встречу лидеров 27 стран Евросоюза.
На этот же день в Анголе запланирован регулярный саммит ЕС и Африканского союза.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации для участия в переговорах по предложенному США плану по урегулированию на Украине, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лепс заявил, что готов бесплатно спеть на свадьбе Шамана и Мизулиной
- Писатель Олег Рой заявил, что Алла Пугачева выжила из ума
- В США назвали причину инцидента с Boeing 737 United Airlines в октябре
- СМИ: На переговорах с Украиной в Женеве будут Рубио и Уиткофф
- Экстренный саммит ЕС по Украине пройдет в Анголе 24 ноября
- Саночники Репилов и Перетягин обвиняются в мошенничестве и отправлены в СИЗО
- СМИ: В Москве трамвай сбил двоих пешеходов, один человек погиб
- СМИ: Paramount готовит перезапуск «Черепашек-ниндзя»
- В России призвали запретить фильмы ужасов
- Российские туристы столкнулись с дискриминацией на итальянском круизном лайнере
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru