Экстренный саммит ЕС по Украине пройдет в Анголе 24 ноября

В понедельник, 24 ноября, в столице Анголы Луанде состоится экстренный саммит Евросоюза по Украине, сообщил глава Евросовета Антониу Кошта в своих соцсетях.

Путин: РФ готова к переговорам, но ее устраивает динамика СВО

Он также сообщил, что пригласил на экстренную встречу лидеров 27 стран Евросоюза.

На этот же день в Анголе запланирован регулярный саммит ЕС и Африканского союза.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации для участия в переговорах по предложенному США плану по урегулированию на Украине, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

