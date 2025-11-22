В США назвали причину инцидента с Boeing 737 United Airlines в октябре

Авиалайнер Boeing 737 авиакомпании United Airlines совершил аварийную посадку в Солт‑Лейк‑Сити из‑за столкновения с неисправным метеозондом. Об этом сообщила газета The New York Post.

Инцидент произошел 16 октября. Метеозонд врезался в лобовое стекло самолета, в результате чего пилоты получили ранения от разлетевшихся осколков. При этом все 111 пассажиров на борту остались невредимы.

Национальный совет США по безопасности на транспорте (NTSB) подтвердил детали происшествия. Согласно официальному сообщению, капитан воздушного судна, получивший множественные рваные раны от осколков стекла, был вынужден экстренно посадить самолет.

Ранее в аэропорту города Колвези самолет с министром промышленности Демократической Республики Конго Луи Кабамбой на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся, напоминает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
