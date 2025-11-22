СМИ: Paramount готовит перезапуск «Черепашек-ниндзя»

В качестве продюсера проекта студия рассматривает Нила Х. Морица, известного по работе над тремя фильмами серии «Соник в кино» и франшизой «Форсаж». В настоящее время с ним ведутся переговоры.

Последний полнометражный фильм о Черепашках‑ниндзя — «Черепашки‑ниндзя‑2» режиссера Дейва Грина — вышел в 2016 году. Некоторое время назад шла подготовка к экранизации комикса «Последний ронин», режиссером которой должен был стать Илья Найшуллер, однако сейчас этот проект отложен.

При этом анимационная линия франшизы продолжается: 17 сентября 2027 года в США планируется премьера мультфильма «Черепашки‑ниндзя: Погром мутантов‑2» под режиссурой Джеффа Роу.

