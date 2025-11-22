Луганский казачий округ вошел в состав Всевеликого войска Донского
22 ноября 202519:54
Луганский казачий округ вошел в состав Всевеликого войска Донского, заявил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
По его словам, это решение восстанавливает историческую справедливость, и оно особенно символично в дни 35-летия возрождения казачества.
«Казачество было и остаётся одной из главных опор Донского края. И мы будем продолжать его поддерживать», — сообщил глава региона.
Ранее экс-министр МВД России, генерал армии Анатолий Куликов заявил НСН, что с началом спецоперации на Украине казачество сделало правильный шаг в сторону защиты своей Родины, как это делали казаки испокон веков.
