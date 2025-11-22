СМИ: В Москве трамвай сбил двоих пешеходов, один человек погиб

В Москве трамвай сбил двоих пешеходов, передает Telegram-канал 112.

Подросток за рулём Haval погиб в ДТП в Ростовской области

По данным СМИ, один из пострадавших скончался на месте.

В столичном Медведково накануне мужчина и женщина решили перейти трамвайные пути в неположенном месте. В итоге трамвай, двигающийся на большой скорости, сбил пешеходов.

Ранее пассажирский рейсовый автобус столкнулся с автомобилем Toyota Vitz в Алданском районе Якутии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДТПТрамваиМоскваПогибшие

Горячие новости

Все новости

партнеры