Писатель Олег Рой заявил, что Алла Пугачева выжила из ума
Писатель Олег Рой высказался о народной артистке СССР Алле Пугачевой.
По его мнению, Пугачева, возможно, испытывает проблемы с психическим здоровьем — именно этим он объясняет ее отъезд из России и последующие критические высказывания в адрес страны.
«На мой взгляд, она выжила из ума абсолютно», - сказал Рой в беседе с изданием NEWS.ru.
В то же время писатель призвал отнестись к певице с пониманием и простить ее.
Ранее Рой заявил НСН, что в отсутствие патриотических ценностей дети начинают ориентироваться на ложных кумиров, придуманных Западом для манипуляции. По его словам, художественные произведения о спецоперации позволят привить школьникам любовь к родине.
