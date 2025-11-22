Писатель Олег Рой заявил, что Алла Пугачева выжила из ума

По его мнению, Пугачева, возможно, испытывает проблемы с психическим здоровьем — именно этим он объясняет ее отъезд из России и последующие критические высказывания в адрес страны.

«На мой взгляд, она выжила из ума абсолютно», - сказал Рой в беседе с изданием NEWS.ru.

В то же время писатель призвал отнестись к певице с пониманием и простить ее.

Ранее Рой заявил НСН, что в отсутствие патриотических ценностей дети начинают ориентироваться на ложных кумиров, придуманных Западом для манипуляции. По его словам, художественные произведения о спецоперации позволят привить школьникам любовь к родине.

