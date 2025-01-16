Певцова сняли с гастролей театра «Ленком» в Санкт-Петербурге

«Просто ставлю в известность тех, кто купил билет. Возможно, желали увидеть меня на сцене. Вот такие новости из театра “Ленком”», — поделился артист.

Ранее директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер заявил, что Певцову предлагались роли в новых постановках театра, однако тот отказался от всех предложений. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

