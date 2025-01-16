Певцова сняли с гастролей театра «Ленком» в Санкт-Петербурге
Народный артист России, депутат Госдумы Дмитрий Певцов в своих аккаунтах в социальных сетях заявил, что в театре «Ленком Марка Захарова» ему сообщили о решении руководства снять актера с гастролей в Санкт-Петербурге. Зрители не смогут увидеть Певцова в постановке «Все оплачено».
«Просто ставлю в известность тех, кто купил билет. Возможно, желали увидеть меня на сцене. Вот такие новости из театра “Ленком”», — поделился артист.
Ранее директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер заявил, что Певцову предлагались роли в новых постановках театра, однако тот отказался от всех предложений. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru