Певцова сняли с гастролей театра «Ленком» в Санкт-Петербурге

Народный артист России, депутат Госдумы Дмитрий Певцов в своих аккаунтах в социальных сетях заявил, что в театре «Ленком Марка Захарова» ему сообщили о решении руководства снять актера с гастролей в Санкт-Петербурге. Зрители не смогут увидеть Певцова в постановке «Все оплачено».

Дмитрий Певцов объявил об окончании театральной карьеры в Ленкоме

«Просто ставлю в известность тех, кто купил билет. Возможно, желали увидеть меня на сцене. Вот такие новости из театра “Ленком”», — поделился артист.

Ранее директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер заявил, что Певцову предлагались роли в новых постановках театра, однако тот отказался от всех предложений. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АктерыСанкт-ПетербургГастролиТеатрДмитрий Певцов

Горячие новости

Все новости

партнеры