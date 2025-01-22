СМИ: Худруком театра «Ленком» станет Владимир Панков
22 января 202519:56
Художественным руководителем театра «Ленком» станет Владимир Панков, сообщает агентство городских новостей «Москва».
По данным издания, нынешний директор театра Марк Варшавер займет пост президента театра.
Примечательно, что обеих должностей в театре до сих пор не было.
На сайте Департамент культуры и в других источниках подтверждений пока нет, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МВД России советует обновлять приложения для защиты от угроз
- Конгресс США примет законопроект о мерах против мигрантов для подписания Трампу
- Власти Сирии продолжают переговоры о российских базах в Хмеймиме и Тартусе
- В Киеве арестован генерал ВСУ по делу о провале обороны в Харьковской области
- Бутылка с неизвестной жидкостью взорвалась в руках у подростка в Саратове
- Возле школы в Подмосковье прогремел взрыв
- СМИ: Худруком театра «Ленком» станет Владимир Панков
- Ведущий «Первого канала» Шейнин рассказал, чему его научила работа с Познером
- Число погибших при пожаре в отеле Турции выросло до 79 человек
- Трамп отметил вклад России в победу во Второй мировой
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru