СМИ: Худруком театра «Ленком» станет Владимир Панков

Художественным руководителем театра «Ленком» станет Владимир Панков, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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По данным издания, нынешний директор театра Марк Варшавер займет пост президента театра.

Примечательно, что обеих должностей в театре до сих пор не было.

На сайте Департамент культуры и в других источниках подтверждений пока нет, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Прокофьев Вячеслав
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