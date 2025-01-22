СМИ: Худруком театра «Ленком» станет Владимир Панков

По данным издания, нынешний директор театра Марк Варшавер займет пост президента театра.

Примечательно, что обеих должностей в театре до сих пор не было.



На сайте Департамент культуры и в других источниках подтверждений пока нет, отмечает «Радиоточка НСН».

