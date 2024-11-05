«Кризис идей!»: Дочь Тихонова осудила Эрнста за ремейк про Штирлица

Первый канал снимет проект по повестям писателя Юлиана Семенова о советском разведчике Штирлице, рассказал гендиректор канала Константин Эрнст. Образ Вячеслава Тихонова воссоздадут с помощью искусственного интеллекта. Дочь актера рассказала, что около года назад с ней связывался режиссер Артем Чащихин-Тоидзе, однако тогда Анна ответила отказом.

«Никто из представителей Первого канала со мной не связывался по поводу продолжения истории про Штирлица. Со мной год назад разговаривал режиссер Тоидзе, который, вероятно, будет делать этот проект. Тогда он говорил о своих намерениях. Больше никаких разговоров не было. Я его намерений не поддержала», - сказала собеседница НСН.