В России снимут сериал по произведениям Юлиана Семёнова о Штирлице

Над сценарием, по её словам, работает продюсер и сценарист Артем Чащихин-Тоидзе, известный по сериалам: «Начальник разведки», «Ученица Мессинга» и «Такси под прикрытием». Семёнова отметила бережное отношение к текстам её отца у автора будущего сериала.

«Большой литературный вкус и очень большая любовь, потому что писать сценарий по произведениям Юлиана Семенова без любви нельзя», — подчеркнула дочь писателя.

Она также добавила, что съемки проекта скорее всего начнутся летом 2025 года.

Ранее мемориальную доску Юлиану Семенову открыли в «Доме на набережной» в Москве, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

