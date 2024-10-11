В России снимут сериал по произведениям Юлиана Семёнова о Штирлице

По книгам писателя Юлиана Семёнова снимут сериал о подвигах советского разведчика Штирлица, рассказала дочь писателя Ольга Семенова, сообщает газета «Культура».

Сыгравшая Тосю Рязанова выступила против сериала по «Москва слезам не верит»

Над сценарием, по её словам, работает продюсер и сценарист Артем Чащихин-Тоидзе, известный по сериалам: «Начальник разведки», «Ученица Мессинга» и «Такси под прикрытием». Семёнова отметила бережное отношение к текстам её отца у автора будущего сериала.

«Большой литературный вкус и очень большая любовь, потому что писать сценарий по произведениям Юлиана Семенова без любви нельзя», — подчеркнула дочь писателя.

Она также добавила, что съемки проекта скорее всего начнутся летом 2025 года.

Ранее мемориальную доску Юлиану Семенову открыли в «Доме на набережной» в Москве, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияКнигиСъемкиСериал

Горячие новости

Все новости

партнеры