В России снимут сериал по произведениям Юлиана Семёнова о Штирлице
По книгам писателя Юлиана Семёнова снимут сериал о подвигах советского разведчика Штирлица, рассказала дочь писателя Ольга Семенова, сообщает газета «Культура».
Над сценарием, по её словам, работает продюсер и сценарист Артем Чащихин-Тоидзе, известный по сериалам: «Начальник разведки», «Ученица Мессинга» и «Такси под прикрытием». Семёнова отметила бережное отношение к текстам её отца у автора будущего сериала.
«Большой литературный вкус и очень большая любовь, потому что писать сценарий по произведениям Юлиана Семенова без любви нельзя», — подчеркнула дочь писателя.
Она также добавила, что съемки проекта скорее всего начнутся летом 2025 года.
Ранее мемориальную доску Юлиану Семенову открыли в «Доме на набережной» в Москве, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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