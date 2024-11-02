Павел Лунгин в будущем фильме о Петре Мамонове задействует анимацию в стиле «Симпсонов»
Режиссер Павел Лунгин приступил к работе над фильмом, который будет называться «Четыре жизни Петра Мамонова», сообщают «Ведомости».
Он пояснил, что четыре жизни - это четыре ипостаси Мамонова: бомж, рок-звезда, актер и старец.
Лунгин рассказал, что уже почти закончил писать сценарий будущей картины, которая выйдет на видеосервисе Kion.
«Фильм про Мамонова я хочу сделать потому, что разгадки его личности я так и не нашел», – подчеркнул режиссер.
Он также заявил, что хотел бы задействовать анимацию в стиле «Симпсонов» в этой картине. По его словам, так можно будет представить какие-то из его завиральных историй.
«Среди которых, например, про то, как он получил напильник в сердце и доехал с ним до Склифосовского», - добавил Лунгин.
Ранее Лунгин заявил, что снимать художественные фильмы про СВО преждевременно, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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