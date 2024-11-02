Павел Лунгин в будущем фильме о Петре Мамонове задействует анимацию в стиле «Симпсонов»

Лунгин рассказал, что уже почти закончил писать сценарий будущей картины, которая выйдет на видеосервисе Kion.

«Фильм про Мамонова я хочу сделать потому, что разгадки его личности я так и не нашел», – подчеркнул режиссер.

Он также заявил, что хотел бы задействовать анимацию в стиле «Симпсонов» в этой картине. По его словам, так можно будет представить какие-то из его завиральных историй.

«Среди которых, например, про то, как он получил напильник в сердце и доехал с ним до Склифосовского», - добавил Лунгин.

Ранее Лунгин заявил, что снимать художественные фильмы про СВО преждевременно, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

