Первый канал снимет фильм с воссозданным с помощью ИИ Штирлицем

Первый канал снимет проект по повестям писателя Юлиана Семенова о советском разведчике Штирлице, образ сыгравшего эту роль в фильме «Семнадцать мгновений весны» Вячеслава Тихонова воссоздадут с помощью искусственного интеллекта. Об этом рассказал генеральный директор канала Константин Эрнст в ходе международного симпозиума «Создавая будущее».

По его словам, вещатель купил у сестер Семеновых почти все повести о жизни и приключениях разведчика. В течение года кастинг-директора искали по всей России «неизвестного нового актера» на роль Штирлица.

«Но, к сожалению, все находки нами находками не были признаны. Поэтому мы решили воспользоваться взглядом в будущее. И сейчас мы находимся в переговорах с дочерью артиста [Вячеслава Тихонова] для того, чтобы начать съемочный процесс», — поделился Эрнст.

По словам гендиректора Первого канала, никто не справится с ролью Штирлица лучше, чем легендарный актер.

Ранее дочь Юлиана Семенова Ольга рассказала о планируемых съемках сериала о подвигах Штирлица. Над сценарием проекта работает продюсер и сценарист Артем Чащихин-Тоидзе.

