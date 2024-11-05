Первый канал снимет фильм с воссозданным с помощью ИИ Штирлицем
Первый канал снимет проект по повестям писателя Юлиана Семенова о советском разведчике Штирлице, образ сыгравшего эту роль в фильме «Семнадцать мгновений весны» Вячеслава Тихонова воссоздадут с помощью искусственного интеллекта. Об этом рассказал генеральный директор канала Константин Эрнст в ходе международного симпозиума «Создавая будущее».
По его словам, вещатель купил у сестер Семеновых почти все повести о жизни и приключениях разведчика. В течение года кастинг-директора искали по всей России «неизвестного нового актера» на роль Штирлица.
«Но, к сожалению, все находки нами находками не были признаны. Поэтому мы решили воспользоваться взглядом в будущее. И сейчас мы находимся в переговорах с дочерью артиста [Вячеслава Тихонова] для того, чтобы начать съемочный процесс», — поделился Эрнст.
По словам гендиректора Первого канала, никто не справится с ролью Штирлица лучше, чем легендарный актер.
Ранее дочь Юлиана Семенова Ольга рассказала о планируемых съемках сериала о подвигах Штирлица. Над сценарием проекта работает продюсер и сценарист Артем Чащихин-Тоидзе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru