Формально банки не могут повышать ставку по ипотеке за сдачу заемщиком квартиры в аренду, однако на практике возникают нюансы, которые важно учитывать каждому владельцу. Об этом НСН заявила президент Ассоциации ипотечных брокеров Кристина Малхасян.

Банки не должны вводить запреты для заемщиков сдавать в аренду квартиры в ипотеке. Об этом ТАСС заявил депутат Госдумы Сергей Миронов. По его словам, ипотечники массово жалуются, что банки запрещают сдавать купленную в кредит квартиру в аренду без своего согласия. К тому же за подачу заявки на согласие банк взымает плату. Миронов намерен обратится по этому поводу в Центробанк России.

«Получается, у меня есть собственность, но при этом я не могу ей воспользоваться. Это звучит бредово. Тогда, зачем банк заставляет нас страховать имущество, ипотечную квартиру, ежегодно? Что может быть с квартирой? Стены не сломают, дверь если сломают, это только отделка, банк её никак не оценивает. Мебель испортят, это моя проблема, а не банка, он же мне не дает деньги на неё», - прокомментировала собеседница НСН.