По его словам, поддержка компании все же должна реагировать на запросы пользователей из России, поэтому шанс спасти аккаунты у россиян все же есть.



«Если человек не находится в санкционном списке, то загрузка фото паспорта в поддержку Apple должна помочь. Поддержка должна сработать. Однако у многих пользователей со старых времен аккаунт Apple зарегистрирован не на свое имя, потому что 10-15 лет назад это особо никто не проверял. Честным оказалось быть невыгодно», — добавил эксперт.

В свою очередь, ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с РИА Новости заявил, что разблокировать аккаунт можно, если пользователь докажет, что он не является санкционным лицом. Для этого, помимо паспорта, нужно предъявить другие документы.

Ранее блогер и эксперт по гаджетам Wylsacom (Валентин Петухов) пообещал в эфире НСН рост цен на iPhone минимум на 10%.

