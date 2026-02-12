«Четвертый год под санкциями!»: Что поможет избежать блокировки аккаунтов Apple

Блокировки аккаунтов Apple могут подтолкнуть фанатов iPhone к другим брендам, сказал НСН Константин Подстрешный.

У Apple имеются технические возможности дистанционно блокировать любые свои устройства, однако у компании все же есть некоторые рамки, заявил НСН директор медийного агентства «Навигатор» Константин Подстрешный.

Apple блокирует аккаунты тысяч россиян, чьи ФИО совпадают с именами людей, попавших под американские санкции, сообщают пользователи. По их словам, что ограничения затрагивают покупки в App Store, подписки на Apple Music и iCloud+. Подстрешный отметил, что беспричинная блокировка устройств со стороны Apple ударит по самой компании.

«С начала СВО Apple ограничила часть сервисов для России. Например, популярный способ оплаты ApplePay. Фактически, все мы, граждане России, уже четвертый год под санкциями. Ну а сейчас Apple перешли к персональным блокировкам — ограничениям функционала iPhone и другой техники. Однако так как на Западе не используют отчеств, возникает огромное количество совпадений по именам и фамилиям. Таким образом ограничения получают тезки людей, попавших под санкции. Разумеется, блокировки идут в автоматическом режиме. Никто лично ни в чем не разбирается. Поэтому для разблокировки Apple просит предоставить паспорт, данные которого нужно загрузить в специальную форму. Это не новая практика. Еще до 2022 года схожие проблемы возникали у белорусских разработчиков софта для iOS. При этом, Apple все же ограничена рамками. У компании есть все технические возможности, чтобы заблокировать свои устройства, как, например, происходит в случае краж. Однако если Apple начнет блокировать смартфоны, это ударит по самой компании. Пользователи iPhone крайне лояльны к бренду и очень неохотно переходят на смартфоны других производителей. Однако в такой ситуации даже им в голову придет мысль перейти на другой смартфон», — сказал собеседник НСН.
По его словам, поддержка компании все же должна реагировать на запросы пользователей из России, поэтому шанс спасти аккаунты у россиян все же есть.

«Если человек не находится в санкционном списке, то загрузка фото паспорта в поддержку Apple должна помочь. Поддержка должна сработать. Однако у многих пользователей со старых времен аккаунт Apple зарегистрирован не на свое имя, потому что 10-15 лет назад это особо никто не проверял. Честным оказалось быть невыгодно», — добавил эксперт.

В свою очередь, ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с РИА Новости заявил, что разблокировать аккаунт можно, если пользователь докажет, что он не является санкционным лицом. Для этого, помимо паспорта, нужно предъявить другие документы.

