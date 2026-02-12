Священник призвал россиян не бояться пятницы 13-го
Совпадение «пятница 13-е» - это пустое суеверие, никак не влияющее на жизнь человека. Об этом RT рассказал православный священник Владислав Береговой.
По его словам, в данном случае имеет место попытка придания смысла тому, «что не обладает никаким ни мистическим, ни религиозным, ни сакральным смыслом».
Он отметил, что вера человека в плохие дни связана с заложенным в психике желанием пугаться, а также с религиозным невежеством, из-за которого традиционные религиозные убеждения смешиваются с магическими идеями.
«Не существует плохих или хороших дней календаря. Наш сегодняшний день зависит от того, как ты его проживёшь, как ты будешь относиться к людям», — заключил священник.
Ранее зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что так называемой, «чертовой пятницей», которой называют пятницу 13-е, как правило, одержимы мракобесы и язычники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Не бабочки в животе, а «чувство локтя»: Как отличить любовь от влюбленности
- Захарова заявила, что Запад пытается «оторвать» Белоруссию от России
- Сергей Жуков пообещал «совсем другое кино» во второй части «Руки вверх!»
- Глава Чаусовского сельского поселения Брянской области пострадал при атаке ВСУ
- «Четвертый год под санкциями!»: Что поможет избежать блокировки аккаунтов Apple
- Брокеры назвали бредом запрет банками сдавать ипотечную квартиру в аренду
- Священник призвал россиян не бояться пятницы 13-го
- Заплатит гость: Возврат предоплаты при отмене брони поднимет цены в отелях
- Глава УЕФА заявил об отсутствии изменений в позиции по допуску России
- В Госдуме заявили об отсутствии планов по блокировке Google
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru