Священник призвал россиян не бояться пятницы 13-го

По его словам, в данном случае имеет место попытка придания смысла тому, «что не обладает никаким ни мистическим, ни религиозным, ни сакральным смыслом».

Он отметил, что вера человека в плохие дни связана с заложенным в психике желанием пугаться, а также с религиозным невежеством, из-за которого традиционные религиозные убеждения смешиваются с магическими идеями.

«Не существует плохих или хороших дней календаря. Наш сегодняшний день зависит от того, как ты его проживёшь, как ты будешь относиться к людям», — заключил священник.

Ранее зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что так называемой, «чертовой пятницей», которой называют пятницу 13-е, как правило, одержимы мракобесы и язычники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

