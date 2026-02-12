Захарова заявила, что Запад пытается «оторвать» Белоруссию от России
Запад не отказался от намерений «оторвать» Белоруссию от России. Как сообщает RT, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что в 2020 году эти попытки не увенчались успехом, а в настоящее время «западники готовятся к реваншу».
«Видимо, поджидают удобный момент», — указала дипломат.
Захарова добавила, что если в Белоруссии к власти придут западные агенты, то на западных границах появится очаг нестабильности.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о невозможности повторения в республике венесуэльского сценария с похищением главы государства и захватом контроля извне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
