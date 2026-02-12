Захарова заявила, что Запад пытается «оторвать» Белоруссию от России

Она отметила, что в 2020 году эти попытки не увенчались успехом, а в настоящее время «западники готовятся к реваншу».

«Видимо, поджидают удобный момент», — указала дипломат.

Захарова добавила, что если в Белоруссии к власти придут западные агенты, то на западных границах появится очаг нестабильности.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о невозможности повторения в республике венесуэльского сценария с похищением главы государства и захватом контроля извне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

