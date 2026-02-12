Глава Чаусовского сельского поселения Брянской области пострадал при атаке ВСУ
Глава Чаусовского сельского поселения Погарского района Брянской области пострадал при атаке ВСУ. Как пишет RT, об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, инцидент произошёл вблизи села Марковск, удар дроном по движущемуся гражданскому автомобилю был нанесён намеренно.
«Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь... На месте работают оперативные и экстренные службы», - добавил он.
Ранее Богомаз заявил, что ВСУ атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Брянской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
