Россиян призвали не заставлять партнера отмечать День святого Валентина

По её словам, нежелание одного из партнёров отмечать День всех влюблённых ещё не является свидетельством плохих отношений, поэтому важно не заставлять праздновать, а также не обижаться.

«Важно договариваться, рассказывать, почему вам так важно и значимо отметить праздник... Не давить, а делиться своими чувствами... возможно, услышав вас, ваш партнёр тоже захочет отмечать», - отметила эксперт.

Наумова добавила, что отношения всегда важнее любых праздников, поэтому нужно «их беречь и над ними работать».

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что следует наказывать тех, кто навязывает детям и подросткам празднование Дня святого Валентина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

