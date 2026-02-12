Россиян призвали не заставлять партнера отмечать День святого Валентина
В паре у людей могут быть разные мнения по любым вопросам, в том числе и по теме празднования Дня святого Валентина. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала психолог Наталья Наумова.
По её словам, нежелание одного из партнёров отмечать День всех влюблённых ещё не является свидетельством плохих отношений, поэтому важно не заставлять праздновать, а также не обижаться.
«Важно договариваться, рассказывать, почему вам так важно и значимо отметить праздник... Не давить, а делиться своими чувствами... возможно, услышав вас, ваш партнёр тоже захочет отмечать», - отметила эксперт.
Наумова добавила, что отношения всегда важнее любых праздников, поэтому нужно «их беречь и над ними работать».
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что следует наказывать тех, кто навязывает детям и подросткам празднование Дня святого Валентина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
