«Влюбленность – это такое чувство, которое может приходить, ослабевать и даже уходить, а потом опять возвращаться, а любовь – это более глубокое чувство, туда включено чувство комфорта, чувство благодарности и «чувство локтя», что человек тебя не предаст, доверие. С психологической точки зрения это такое понятие, которое не означает бабочек в животе и желание отправиться с человеком в ресторан или постель. Это более философское понятие, принятие разных граней человека. Иногда на первый план выходит физическая привлекательность, потом доверие, потом надежность. Ты человеку не просто доверяешь, а можешь на него положиться. Благодарность тоже может быть опорой любви. Чем больше граней, тем более естественная любовь, это глубокая близость. Мы начинаем строить свою любовь, свои отношения, когда есть хотя бы три условные грани. Это должны быть именно три проверенные грани. Например, человек привлекает тебя физически, тебе интересно с ним и у вас есть будущие планы на жизнь. А если только бабочки в животе, то это влюбленность или зависимость», - предупредила она.

Не имеет значения, где познакомилась пара — на сайте знакомств, на работе или в гостях, важно, чтобы совпадали цели, посылы и мотивация партнеров, тогда и отношения будут успешными. Об этом НСН заявила ведущая проекта «Давай поженимся!» Роза Сябитова.

