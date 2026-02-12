Не бабочки в животе, а «чувство локтя»: Как отличить любовь от влюбленности
Любовь - это принятие разных граней человека, а не бабочки в животе и не желание пойти с партнером в ресторан, заявила НСН Наталья Панфилова.
Человек начинает строить любовные отношения, если у него с партнером совпадают минимум три грани, например, физическая привлекательность, интересы и планы на жизнь, рассказала НСН семейный психолог Наталья Панфилова.
Настоящую любовь хотя бы раз в жизни испытывали 86% россиян. Более половины, а именно 56%, признались, что влюблены в данный момент. Об этом говорится в результатах опроса аналитического центра ВЦИОМ. Более половины (58%) респондентов сообщили, что в их жизни была одна большая любовь. Каждый пятый (19%) переживал это чувство дважды, а 9% – три раза и более. Лишь 10% участников опроса отметили, что пока не испытывали настоящей любви. Панфилова рассказала, как отличить любовь от влюбленности.
«Влюбленность – это такое чувство, которое может приходить, ослабевать и даже уходить, а потом опять возвращаться, а любовь – это более глубокое чувство, туда включено чувство комфорта, чувство благодарности и «чувство локтя», что человек тебя не предаст, доверие. С психологической точки зрения это такое понятие, которое не означает бабочек в животе и желание отправиться с человеком в ресторан или постель. Это более философское понятие, принятие разных граней человека. Иногда на первый план выходит физическая привлекательность, потом доверие, потом надежность. Ты человеку не просто доверяешь, а можешь на него положиться. Благодарность тоже может быть опорой любви. Чем больше граней, тем более естественная любовь, это глубокая близость. Мы начинаем строить свою любовь, свои отношения, когда есть хотя бы три условные грани. Это должны быть именно три проверенные грани. Например, человек привлекает тебя физически, тебе интересно с ним и у вас есть будущие планы на жизнь. А если только бабочки в животе, то это влюбленность или зависимость», - предупредила она.
Не имеет значения, где познакомилась пара — на сайте знакомств, на работе или в гостях, важно, чтобы совпадали цели, посылы и мотивация партнеров, тогда и отношения будут успешными. Об этом НСН заявила ведущая проекта «Давай поженимся!» Роза Сябитова.
