Отели обязали возвращать предоплату при отмене брони, они будут вынуждены заложить это в цену номера, так как процент отказов доходит до 10 и выше, рассказал вице-президент РСТ Дмитрий Горин в беседе с НСН.

В России с 1 марта условия бронирования отелей будут изменены: теперь возврат предоплаты обязателен при отмене до дня заезда, зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов. По его словам, это должно обезопасить права потребителя, передает ТАСС. Горин рассказал, как это скажется на рынке размещения.