Евгений Миронов указал на «расслабленность» государственных театров

Сегодня, 25 декабря, на основной сцене Театра Наций проходит презентация коллективной монографии «Фёдор Корш и его Русский драматический театр». Выход издания приурочен к 140-летию здания Театра Корша в Петровском переулке. Миронов объяснил, почему монография Корша появилась только сейчас.

«Прошло уже 100 лет, есть возможность проанализировать все это время и понять, что основоположником всего является Фёдор Адамович Корш. Всего: и общедоступного театра, и режиссерского театра, и технически оснащенного. Формат, который он придумал, живет в Театре Наций. Мы продолжаем его традиции: открытые сцены, поиск новых авторов — все это дает возможность артистам со всей страны пробовать свои силы здесь. Мне кажется, что справедливость восторжествовала. Это книга и художественно очень интересна. Он 35 лет держал высокую планку после того, как монополия на государственные театры перестала работать, а частные театры начали возникать как грибы, а потом так же быстро исчезать. У него было чутье, было обоняние, он мог убедить очень талантливых людей работать именно здесь», — отметил Миронов.

Примечательно, что монография станет первым крупным исследованием, посвященным выдающемуся антрепренеру, юристу и организатору сцены Федору Коршу, создателю первого в России частного репертуарного театра. На основе богатого архивного материала, мемуаров современников и публикаций конца XIX — начала XX века книга восстанавливает биографию Корша и историю его предприятия, рассматриваемого как уникальный феномен русской культуры, где художественное новаторство соединилось с предпринимательской моделью.

