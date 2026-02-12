У фильма «Руки вверх!» появится сиквел. Название проекта пока неизвестно, однако уже появилась дата выхода. По данным «Кинопоиска», лента выйдет 15 октября 2026 года. Жуков отметил, что вторая часть автобиографического фильма про коллектив покажет поклонникам группы другую сторону истории.

«В этом году группе "Руки Вверх!" исполняется 30 лет. К юбилею мы решили продолжить историю, потому что есть много всего, что хотелось бы рассказать. Успех у первой части, безусловно, был. Он вошел в десятку лучших фильмов 2024 года. Впервые байопик про российскую группу занял такую высокую позицию. Мы очень постараемся сделать хорошее продолжение. Я уверен, что все наши слушатели, любители, ценители, фанаты очень ждут этот фильм. Скажу честно, это будет совсем другое кино. Многие хотели увидеть другого Жукова, взглянуть на него с другой стороны. Эта уникальная возможность появится. Приоткроем завесу творчества группы, внутреннего состояния, переживаний. Сценарий уже готов. Названия пока нет», — сказал собеседник НСН.

Ранее Жуков в интервью НСН рассказал о беспрецедентном концертном туре, а также раскрыл будущее мюзикла «Ты у меня одна» и картины «Бабайка».

