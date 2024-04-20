Кошки вместо кислорода: Куклачев на реабилитации стремится на работу
Дрессировщик Юрий Куклачев стремится вернуться к работе, которая претендует на то, чтобы оказаться в Книге рекордов Гиннеса. Родные и врачи пытаются создать основателю Театра кошек лучшие условия для реабилитации после инфаркта.
Народному артисту РСФСР Юрию Куклачеву приходится регулярно использовать кислородную маску, так как у него появились проблемы с дыханием после перенесенного инфаркта, передает Telegram-канал Shot.
Отмечается, что артист с трудом дышит самостоятельно. Уже два дня дрессировщик находится в обычной палате. Он по чуть-чуть сам ходит, а также моет за собой посуду. Сын артиста Дмитрий рассказал СМИ, что от кислородной маски отец старается надолго не отходить. Несмотря на перенесенную операцию, настроение у Куклачева оптимистичное.
Артисту стало плохо во время его юбилейного концерта в «Вегас Сити Холле» в Москве 12 апреля, 75-летнего Куклачева госпитализировали и прооперировали после обширного инфаркта, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
В пятницу, 19 апреля, представитель художественного руководителя Театра кошек, народного артиста РСФСР Юрия Куклачева Ольга Кардокене в беседе с РИА Новости заявила, что артист начал программу реабилитации после перенесенного обширного инфаркта. Куклачеву назначили небольшие нагрузки в виде упражнений. По словам Кардокене, артист начал «потихоньку» вставать.
Ранее Юрия Куклачева перевели из реанимации в общую палату, напоминает RT.
Художественному руководителю Театра кошек Юрию Куклачеву предстоит длительная реабилитация, однако он уже мечтает вернуться к работе, подтвердил в беседе с НСН его сын, заслуженный артист России, актер Дмитрий Куклачев.
«Он бодр, в своем характере, мыслях и энергетике, но физически пока очень слаб. Предстоит длительный процесс реабилитации и восстановления. Он переживает за театр и кошек, уже сейчас бы приехал туда, его нужно сдерживать от этих решений, что мы и стараемся делать. С одной стороны, хотели у него отнять телефон, чтобы он в оставался в спокойствии, тишине. С другой стороны, при его энергетике и желании двигаться это опасно. Поэтому сидели с врачами и думали, как правильнее сделать, чтобы он оставался в движении и работе, но не перенапрягался и не волновался. Это тот баланс, который стараемся соблюсти при его реабилитации», - рассказал он.
Волнение Куклачева понятно - он организовал уникальные шоу 12-14 апреля – всего пять спектаклей - и анонсировал их в эфире НСН. Самые масштабные проходили в прошлые выходные, вырученные средства планировалось направить семьям погибших и пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле».
«13 и 14 апреля в "Vegas City Hall"... - удивительное шоу, где 120 кошек, звезды цирка, эстрады... И это можно занести в Книгу рекордов Гиннесса, потому что 120 кошек на сцене - это для нас даже рекорд, мы никогда такого не делали. За 75 лет это первый раз, поэтому надо спешить посмотреть, больше такое мы вряд ли повторим, потому что это сложно», - объяснил Куклачев.
По словам Дмитрия Куклачева, животные театра без его худрука находятся в порядке. Благодаря вниманию со стороны дрессировщика кошки не чувствуют опустошения или нехватки внимания. Кроме Дмитрия у Куклачева есть еще сын Владимир и дочь Екатерина, которые также пошли по стопам отца.
«У нас в театре 200 кошек и у каждого свои: у Димочки (сына Куклачева – прим. НСН) 50, у Вовочки (второго сына Куклачева – прим. НСН) 70, у Кати (дочери Куклачева – прим. НСН) 50, у меня 40, плюс еще "пенсионеры" и котята. При этом мои кошки не знают Диму, а Димины – смотрят на меня, как на стену. Вся работа и воспитание строится на том, что кошка привыкает к твоему запаху, звуку, к вибрации, к твоим движениям. Чтобы кошка никого не боялась, она должна знать одного человека», – поделился профессиональными тайнами основатель Тетара кошек в эфире НСН.
Ранее продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН заявил, что возможность выступать на концерте – счастье для любого артиста, особенно в трудные моменты в жизни.
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