Сын Куклачева рассказал подробности о здоровье отца после операции

По словам Дмитрия Куклачева, отец вышел на связь с ним, несмотря на на то, что артисту сейчас нельзя разговаривать.

«Это говорит о том, что положительная динамика есть, но врачи, как мы понимаем, никаких прогнозов не дают совершенно», — заявил Дмитрий.



Он также отметил, что операция прошла успешно благодаря врачам.



Ранее Юрий Куклачев в интервью ТАСС рассказал, что ему поставили пять стентов.

Худрука московского Театра кошек Юрия Куклачева госпитализировали в пятницу, 12 апреля, во время его юбилейного концерта в «Вегас Сити Холле» в Москве, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Артиста увезла скорая помощь.





