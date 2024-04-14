Сын Куклачева рассказал подробности о здоровье отца после операции
Основатель и художественный руководитель московского Театра кошек Юрий Куклачев позвонил сыну Дмитрию из больницы – накануне народный артист РСФСР перенес операцию на сердце. Дмитрий Куклачев сообщил «Известиям», что после успешной операции отец находится в стабильно тяжелом состоянии.
По словам Дмитрия Куклачева, отец вышел на связь с ним, несмотря на на то, что артисту сейчас нельзя разговаривать.
«Это говорит о том, что положительная динамика есть, но врачи, как мы понимаем, никаких прогнозов не дают совершенно», — заявил Дмитрий.
Он также отметил, что операция прошла успешно благодаря врачам.
Ранее Юрий Куклачев в интервью ТАСС рассказал, что ему поставили пять стентов.
Худрука московского Театра кошек Юрия Куклачева госпитализировали в пятницу, 12 апреля, во время его юбилейного концерта в «Вегас Сити Холле» в Москве, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Артиста увезла скорая помощь.
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