Слив за «вторичность»: Почему «Грэмми» не пускает BTS в основную номинацию
Если южнокорейские исполнители используют музыкальный язык другой страны, то должны быть готовы, что их обвинят во вторичности, заявил НСН Денис Ступников.
Южнокорейские поп-группы должны понимать, что их музыка основана на западных музыкальных традициях, так что премия «Грэмми» не просто так выделяет их в отдельную номинацию, это справедливо. Об этом НСН рассказал музыкальный обозреватель Денис Ступников.
BTS объявили бойкот «Грэмми». Южнокорейская группа отказалась подавать свой новый альбом на премию 2027 года в знак протеста против новой номинации «Лучший азиатский поп-перфоманс», которую недавно учредила Национальная академия искусства и науки звукозаписи. Так, по мнению музыкантов, их творчество должно оцениваться по художественным достоинствам, а не по языку или региону происхождения. Ступников раскрыл, почему появилась отдельная номинация.
«С одной стороны, европейцы уже давно сформировали собственный рынок и оберегают его от вторжения чужаков. И поэтому они сделают всё, чтобы, даже если и допустить к каким‑то преференциям людей из других регионов, то ненавязчиво показать их второсортность — что и произошло при формировании этой номинации. С другой стороны, нужно понимать, что музыкальный язык, который используют в том числе и южнокорейские группы, сформирован на Западе. Как бы туда ни добавляли какого‑то национального колорита, всё равно основа останется европейской. Поэтому есть определённый резон в том, что они были выделены в отдельную номинацию», — рассказал он.
Также Ступников выразил мнение, что BTS не стоило так резко отказываться от участия в «Грэмми», так как как при грамотной подаче на родине это могло бы принести им дополнительные очки.
«Тут уже действительно вопрос гордыни национальных исполнителей. Если им важно заявить о себе на мировом рынке, то, на мой взгляд, не стоит отказываться от такой награды, пусть даже и второсортной. Сейчас — время пиара. Если вот это событие у них на родине определённым образом подать, то это может дать им дополнительные очки. Однако, возможно, музыкальный рынок в Южной Корее настолько самодостаточен, что им эта награда вообще ничего не даст. Тогда, может быть, они и правы. Но если ты используешь музыкальный язык другой страны, то должен быть готов, что тебя обвинят во вторичности», — подытожил он.
Ранее стало известно, что BTS выпустили новый сингл Come Over. Согласно данным Billboard, песня изначально была эксклюзивом — её включали лишь в делюкс‑версию винилового издания пятого студийного альбома Arirang. Но музыканты решили сделать подарок фанатам и выложить трек на всех цифровых платформах — в рамках празднования BTS FESTA, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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