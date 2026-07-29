Южнокорейские поп-группы должны понимать, что их музыка основана на западных музыкальных традициях, так что премия «Грэмми» не просто так выделяет их в отдельную номинацию, это справедливо. Об этом НСН рассказал музыкальный обозреватель Денис Ступников.

BTS объявили бойкот «Грэмми». Южнокорейская группа отказалась подавать свой новый альбом на премию 2027 года в знак протеста против новой номинации «Лучший азиатский поп-перфоманс», которую недавно учредила Национальная академия искусства и науки звукозаписи. Так, по мнению музыкантов, их творчество должно оцениваться по художественным достоинствам, а не по языку или региону происхождения. Ступников раскрыл, почему появилась отдельная номинация.

«С одной стороны, европейцы уже давно сформировали собственный рынок и оберегают его от вторжения чужаков. И поэтому они сделают всё, чтобы, даже если и допустить к каким‑то преференциям людей из других регионов, то ненавязчиво показать их второсортность — что и произошло при формировании этой номинации. С другой стороны, нужно понимать, что музыкальный язык, который используют в том числе и южнокорейские группы, сформирован на Западе. Как бы туда ни добавляли какого‑то национального колорита, всё равно основа останется европейской. Поэтому есть определённый резон в том, что они были выделены в отдельную номинацию», — рассказал он.