Скончалась крестная мать Майли Сайрус Долли Партон

Американская кантри-певица Долли Партон скончалась в возрасте 80 лет. Сообщение о смерти легендарной исполнительницы опубликовало издание Variety.

Музыкант посвятила жизни кантри-музыке и стала одной из самых узнаваемых фигур в этом жанре. За десятилетия карьеры она закрепила за собой статус настоящей иконы американской музыкальной сцены.

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Помимо творческих достижений, артистка была известна и своими близкими связями в шоу-бизнесе. В частности, она являлась крестной матерью популярной певицы Майли Сайрус.

21 августа Долли Партон откровенно рассказала о своем самочувствии, признав ухудшение состояния после смерти мужа Карла Дина в марте 2025 года. Певица объяснила, что в период ухода за супругом просто не обращала внимания на тревожные сигналы собственного организма, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Chris Pizzello / AP
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