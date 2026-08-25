Скончалась крестная мать Майли Сайрус Долли Партон
Американская кантри-певица Долли Партон скончалась в возрасте 80 лет. Сообщение о смерти легендарной исполнительницы опубликовало издание Variety.
Музыкант посвятила жизни кантри-музыке и стала одной из самых узнаваемых фигур в этом жанре. За десятилетия карьеры она закрепила за собой статус настоящей иконы американской музыкальной сцены.
Помимо творческих достижений, артистка была известна и своими близкими связями в шоу-бизнесе. В частности, она являлась крестной матерью популярной певицы Майли Сайрус.
21 августа Долли Партон откровенно рассказала о своем самочувствии, признав ухудшение состояния после смерти мужа Карла Дина в марте 2025 года. Певица объяснила, что в период ухода за супругом просто не обращала внимания на тревожные сигналы собственного организма, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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