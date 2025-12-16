Виталия Корниенко рассказала о съемках в фильме «Буратино»

«Буратино ниже меня, его рост – 1,25 метра. Поэтому все актеры должны были смотреть мне не в глаза, а ниже, а я смотрела выше глаз актеров, когда снимали мой дубль. Это было необычно в техническом плане. Какие-то предметы, на которые нужно было запрыгивать, к примеру, делали пропорционально больше, чтобы для меня это действие было таким же, как для Буратино», - сообщила она на презентация новой сказки «Буратино» в московском офисе VK.

По словам актрисы, на съемках она всегда работала в костюме с технологией мокап (mocap – motion capture), что позволяло полностью захватить все движения и действия персонажа. При этом даже между дублями она оставалась в массивном костюме.

Также в фильме снимались Александр Яценко, Федор Бондарчук, Виктория Исакова, Александр Петров, Анастасия Талызина, Марк Эйдельштейн, Степан Белозеров, Рузиль Минекаев и другие. Тараканов в картине озвучили Николай Дроздов, Антон Шастун и Ваня Дмитриенко. Увидеть картину в кинотеатрах можно будет с 1 января 2026 года, напоминает «Радиоточка НСН».

