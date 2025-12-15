Отцы и дети: Режиссер Волошин раскрыл замысел нового фильма «Буратино»
Буратино в новом фильме становится примером для подражания для прочих героев, рассказал НСН Игорь Волошин.
Режиссер Игорь Волошин рассказал специальному корреспонденту НСН, что в его новом фильме-сказке «Буратино» важное внимание уделяется теме отцов и детей.
Картина по мотивам произведения Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» выходит в российский прокат с 1 января 2026 года. Премьера состоится ровно через 50 лет после премьеры телефильма «Приключения Буратино». Волошин заметил, что герои его фильма стремятся быть похожими на Буратино.
«В сказке мы говорим о героях, которые совершают определенные поступки, чтобы стать лучше, такими, как Буратино. Этот деревянный мальчик меняет мир, следуя абсолютно другому типу существования, нежели другие персонажи, которых можно встретить в литературе. В нашем фильме показан момент взросления, отношения родителей и детей - мне кажется, для каждого полезно крепко задуматься над рядом важных вопросов, прежде чем ты решил стать родителем, привести ребенка в этот мир», - заявил он.
Роль Буратино в картине сыграла молодая актриса Виталия Корниенко, знакомая зрителю по множеству проектов, включая «Лед 3» и «Папины дочки. Новые». Также в фильме снимались Александр Яценко, Федор Бондарчук, Виктория Исакова, Александр Петров, Анастасия Талызина, Марк Эйдельштейн, Степан Белозеров, Рузиль Минекаев и другие. Тараканов в картине озвучили Николай Дроздов, Антон Шастун и Ваня Дмитриенко, напоминает «Радиоточка НСН».
