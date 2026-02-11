Экономист допустил снижение ключевой ставки 13 февраля

Балынин отметил, что ЦБ может обсудить и вариант сохранения ставки, однако регулятору важно продемонстрировать рынку намерение двигаться к ее дальнейшему снижению. Он напомнил, что в 2025 году ставка уже была снижена с 21% до 16%.

По словам эксперта, снижение ключевой ставки делает кредиты доступнее для бизнеса, сокращает расходы на их обслуживание и создает условия для наращивания производства. Это, в свою очередь, способствует замедлению роста цен и формированию предпосылок для дальнейшего снижения инфляции, передает «Радиоточка НСН».

