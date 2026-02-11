Экономист допустил снижение ключевой ставки 13 февраля

Совет директоров Банка России 13 февраля 2026 года примет решение по ключевой ставке. Наиболее вероятным исходом заседания станет ее снижение, заявил «ФедералПресс» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По его словам, регулятор будет исходить из курса на смягчение денежно-кредитной политики для поддержки экономического роста. Экономист считает, что всерьез будут рассматриваться варианты снижения на 0,5 п.п., 1 п.п. и 1,5 п.п., при этом наиболее вероятными он называет первые 2 сценария. Вероятность уменьшения ставки на 0,5 п.п. до 15,5% и на 1 п.п. до 15% он оценивает примерно по 40%, на 1,5 п.п. до 14,5% — в 17%. Сохранение ставки на уровне 16%, по его мнению, маловероятно и составляет около 3%.

Балынин отметил, что ЦБ может обсудить и вариант сохранения ставки, однако регулятору важно продемонстрировать рынку намерение двигаться к ее дальнейшему снижению. Он напомнил, что в 2025 году ставка уже была снижена с 21% до 16%.

По словам эксперта, снижение ключевой ставки делает кредиты доступнее для бизнеса, сокращает расходы на их обслуживание и создает условия для наращивания производства. Это, в свою очередь, способствует замедлению роста цен и формированию предпосылок для дальнейшего снижения инфляции, передает «Радиоточка НСН».

