Фильм «Сущность» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли - фестивальное, авторское кино и не может претендовать на серьезные сборы в России, заявила в интервью НСН главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская.

Компания World Pictures накануне объявила, что хоррор «Сущность» со звездой любимого россиянами сериала «Шерлок» выйдет в российских кинотеатрах в ноябре. Ромодановская отметила, что видела эту картину на американском фестивале независимого кино «Сандэнс».