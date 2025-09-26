Камбербэтч не поможет: Новый фильм со звездой «Шерлока» не соберет в России миллиард
Сегодня звезда в одиночку не может обеспечить фильму суперкассу, сказала в эфире НСН Нина Ромодановская, отметив, что смотрела фильм «Сущность» на фестивале «Сандэнс».
Фильм «Сущность» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли - фестивальное, авторское кино и не может претендовать на серьезные сборы в России, заявила в интервью НСН главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская.
Компания World Pictures накануне объявила, что хоррор «Сущность» со звездой любимого россиянами сериала «Шерлок» выйдет в российских кинотеатрах в ноябре. Ромодановская отметила, что видела эту картину на американском фестивале независимого кино «Сандэнс».
«Имя Камбербэтча, к сожалению, не является определяющим и вряд ли существенно поможет сборам фильма. Я видела кино на "Сандэнсе", это серьезное авторское, фестивальное кино, которое изначально не предполагает широкой аудитории. Формально, конечно, в фильме есть элементы хоррора, но на самом деле это глубокая драма. Скорее всего, большой рекламной кампании не будет, тем не менее прокатчик будет позиционировать картину, как хоррор с Камбербэтчем», - разъяснила эксперт.
По ее словам, голливудские звезды одним своим именем сегодня не могут обеспечить картинам миллиардную кассу.
«Звезда одна не может обеспечить суперкассу, это всегда комплекс: жанр, режиссер, качество фильма, объем промо поддержки. Только в таком варианте это работает. Например, "Сумерки" с Робертом Паттинсоном собирали миллиарды, но когда он сыграл в драме "Помни меня" про падение башен 11 сентября, сборы были более чем скромные», - заключила собеседница НСН.
Со своей стороны, блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) подтвердил НСН, что уже прошла эпоха, когда имена мегазвезд типа Шварценеггера или Сталлоне были для людей магнитом, заставляющим смотреть кино.
