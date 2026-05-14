Россияне возглавили список иностранных владельцев и совладельцев бизнеса на Пхукете
Граждане России возглавили перечень иностранных владельцев и совладельцев бизнеса на острове Пхукет в Таиланде, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные департамента развития бизнеса страны.
Им принадлежит его пятая часть. В провинции зарегистрировано более 11,6 тыс. компаний с иностранными инвестициями, из них 2,3 тыс. принадлежат россиянам.
Второе место по численности среди владельцев иностранного бизнеса на Пхукете занимают граждане Китая (1,14 тыс. человек). Замыкает тройку Великобритания (1,12 тыс. человек) и Франция (1,1 тыс. человек).
Ранее россияне заплатили более 11 тысяч штрафов за езду без водительских прав на Пхукете, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
