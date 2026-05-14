«РЖД» выставили на продажу и сдачу в аренду недвижимость на 300 млрд рублей

Вырученные средства компания намерена направить на реализацию инвестиционной программы. Большую часть суммы «РЖД» хочет выручить от продажи небоскреба Moscow Towers в районе «Москва-Сити». Как ожидается, сделка принесет не менее 280,8 млрд руб. Еще как минимум 4 млрд руб. «РЖД» намерена получить от продажи Рижского вокзала в Москве.

Среди реализуемых объектов - здания с земельными участками и нежилые здания, подъездные пути в разных регионах. В аренду компания планирует сдать помещения на вокзалах под гостиницы, места для организации сезонной продажи мороженого.

Ранее стало известно, что экс-начальник «РЖД» с супругой владел 50 объектами недвижимости на 350 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

