«РЖД» выставили на продажу и сдачу в аренду недвижимость на 300 млрд рублей
Российские железные дороги выставили на продажу и сдачу в аренду недвижимость на сумму, которая превышает 300 млрд руб., сообщает «РИА Новости».
Вырученные средства компания намерена направить на реализацию инвестиционной программы. Большую часть суммы «РЖД» хочет выручить от продажи небоскреба Moscow Towers в районе «Москва-Сити». Как ожидается, сделка принесет не менее 280,8 млрд руб. Еще как минимум 4 млрд руб. «РЖД» намерена получить от продажи Рижского вокзала в Москве.
Среди реализуемых объектов - здания с земельными участками и нежилые здания, подъездные пути в разных регионах. В аренду компания планирует сдать помещения на вокзалах под гостиницы, места для организации сезонной продажи мороженого.
Ранее стало известно, что экс-начальник «РЖД» с супругой владел 50 объектами недвижимости на 350 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
