ЦБ ожидает снижение и стабилизацию инфляции до 4% во втором полугодии
Центробанк России ожидает снижение и стабилизацию инфляции на уровне до 4%, сообщает ТАСС со ссылкой на советника председателя Банка России Кирилла Тремасова.
Это должно произойти во втором полугодии. По его словам, «во втором полугодии будем двигаться с текущей скоростью». Регулятор не исключает, что в октябре может произойти скачок инфляции в связи с повышением тарифов ЖКХ, схожий со скачком в начале 2026 года, который был связан с повышением НДС. Тремасов указал, что показатель инфляции к концу года прогнозируется в пределах 4,5-5,5%.
Ухудшение прогнозов по ВВП и инфляции говорит о том, что Центробанк будет снижать ключевую ставку еще осторожнее, заявил НСН экономист Денис Ракша.
