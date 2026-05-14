Названы финалисты, претендующие на премию «ТЭФИ-2026»

Стали известны финалисты, претендующие на национальную премию за высшие достижения в области телевизионных искусств «ТЭФИ-2026». Об этом сообщил фонд «Академия российского телевидения».

Конкурс проводят по 52 номинациям трех категориях. Церемонии награждения победителей пройдут в Москве 8 и 9 июня.

Так, в число финалистов в категории «Информационное и общественно-политическое вещание» вошли документальный фильм «Суджа. Железный поток», ток-шоу «Место встречи» и «Вечер с Владимиром Соловьевым», Парад Победы 9 мая 2025 года, ведущие Дмитрий Губерниев, Владимир Соловьев, Алена Лапшина, Дмитрий Киселев и другие.

В категории «Развлекательное вещание» представлены в том числе программы «ПроСТО кухня», «Игра в бисер», «Что? Где? Когда?», «Музыкальная интуиция», «В темноте», «Умницы и умники», «Голос», «Суперниндзя», «Маска», а также ряд ведущих, включая Сергея Бурунова, Яну Чурикову, Николая Цискаридзе и Павла Волю.

В финал в категории «Сериалы» вышли проекты «Топор. Июль. 1945», «Хроники русской революции», «Константинополь», «Таганрог», «Любовь Советского Союза», «Тайны следствия 25», «Эльбрус», «Мосгаз. Дело № 11. Розыгрыш», «Виноделы», «Арбатские тайны», «Подслушано в Рыбинске» и другие. Также финалистами стали актеры Юра Борисов, Сергей Маковецкий, Игорь Золотовицкий, Юлия Высоцкая, Мария Аронова, режиссеры Андрей Кончаловский, Петр Тодоровский и Владимир Щегольков.

Полный список номинантов представлен на сайте премии.

На премии «ТЭФИ-2025» несколько наград завоевал сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», победив в номинациях «Драматический сериал», «Сценарист сериала», «Продюсер сериала», «Режиссер сериала», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

