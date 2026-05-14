Смертность от хантавируса у подростков достигает 50%
Ученые из Бразилии выяснили, что смертность от хантавирусной инфекции среди подростков 15–19 лет достигает 50%, сообщают «Известия».
Это самый высокий показатель среди всех возрастных групп. По словам специалистов, это может быть связано с чрезмерно сильной иммунной реакцией молодого организма, поэтому при заражении требуется вовремя обратиться к врачу. В Роспотребнадзоре указали, что штамм «Андес», выявленный у пассажиров круизного лайнера, которые заразились хантавирусом, не встречается ни в Европе, ни в Азии. Поэтому вероятность распространения именно этого варианта вируса на территории РФ оценивается как крайне низкая.
Во Всемирной организации здравоохранения ожидают появления новых случаев заражения, поскольку заболевание отличается длительным инкубационным периодом. По оценкам букмекеров, риск превращения вспышки вируса в пандемию составляет 10%.
Ранее Роспотребнадзор усилил пограничный контроль на границе из-за хантавируса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Смертность от хантавируса у подростков достигает 50%
- Продажи бензина в России стали убыточными
- Россияне возглавили список иностранных владельцев и совладельцев бизнеса на Пхукете
- «РЖД» выставили на продажу и сдачу в аренду недвижимость на 300 млрд рублей
- ОАЭ опровергли тайный визит премьера Израиля Нетаньяху
- Российский футболист Сафонов стал двукратным чемпионом Франции
- СМИ: В ЕС задумали сделать Меркель посредником на переговорах с Путиным
- СМИ: Индийские НПЗ готовятся сократить закупки нефти из РФ
- В России готовят закон о «патриотических» товарах для школьников
- СМИ: Уклонистов будут вызывать на профилактические беседы в полицию