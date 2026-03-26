«Кинотеатры никто не спрашивает, мы не участвуем в процессе совсем. В Минкультуры сообщили, что поговорили с режиссерами, продюсерами, с прокатчиками. Но с кинотеатрами никто не говорил. Пока я думаю, что в условиях нашего продакшена нереально полностью заменить иностранное кино. Все зависит от того, какое будет квотирование. Возможно, оно будет адекватное, будем ждать результатов. Мы хотим участвовать в процессе обсуждения, обсуждать это только в кабинетах неправильно. Мы все дружно прочитали утром протокол совета, есть некий документ от Минкультуры, который проработан. Мы его не видели», - рассказала она.

При этом Хажинская подчеркнула, что в официальном прокате российское кино уже зарабатывает больше, а западные мейджоры не спешат возвращаться в Россию.

«Если посмотрим на официальный прокат, российское кино зарабатывает больше, чем зарубежное. Но есть много нюансов, как это все будет реализовано. При этом возвращение западных мейджоров затормозит не квотирование, есть много факторов. В их возвращение в ближайшее время я не очень верю, это маловероятно», - добавила собеседница НСН.

Новый взнос на прокат зарубежного кино лишит российского зрителя иностранных новинок и ударит по финансовым показателям кинотеатров, допустил в разговоре с НСН кинокритик Давид Шнейдеров.

