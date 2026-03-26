Давайте обсуждать: Кинотеатры запросили «адекватных» квот на зарубежные фильмы
В официальном прокате российское кино уже зарабатывает больше, а западные мейджоры не спешат возвращаться в Россию и без квот, заявила НСН Елена Хажинская.
Сегодня нереально полностью заменить иностранное кино в российских кинотеатрах, поэтому необходимо проработать «адекватный» размер квот для западных компаний, заявила НСН член Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Елена Хажинская.
Отсутствие квотирования иностранных фильмов в России пропускает на экраны "совершенно тупые и ненужные вещи", заявил президент РФ Владимир Путин. Режиссёр Никита Михалков пожаловался Путину, что уже 390 дней поддержанное президентом решение и поручение о квотировании иностранных фильмов в российском прокате не выполнено. Путин вспомнил, что подобная система есть в Китае, поручив справиться с задачей «как можно быстрее». Хажинская отметила, что кинотеатры в обсуждении этого вопроса не участвуют.
«Кинотеатры никто не спрашивает, мы не участвуем в процессе совсем. В Минкультуры сообщили, что поговорили с режиссерами, продюсерами, с прокатчиками. Но с кинотеатрами никто не говорил. Пока я думаю, что в условиях нашего продакшена нереально полностью заменить иностранное кино. Все зависит от того, какое будет квотирование. Возможно, оно будет адекватное, будем ждать результатов. Мы хотим участвовать в процессе обсуждения, обсуждать это только в кабинетах неправильно. Мы все дружно прочитали утром протокол совета, есть некий документ от Минкультуры, который проработан. Мы его не видели», - рассказала она.
При этом Хажинская подчеркнула, что в официальном прокате российское кино уже зарабатывает больше, а западные мейджоры не спешат возвращаться в Россию.
«Если посмотрим на официальный прокат, российское кино зарабатывает больше, чем зарубежное. Но есть много нюансов, как это все будет реализовано. При этом возвращение западных мейджоров затормозит не квотирование, есть много факторов. В их возвращение в ближайшее время я не очень верю, это маловероятно», - добавила собеседница НСН.
Новый взнос на прокат зарубежного кино лишит российского зрителя иностранных новинок и ударит по финансовым показателям кинотеатров, допустил в разговоре с НСН кинокритик Давид Шнейдеров.
