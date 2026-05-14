За 15 лет доля православных россиян снизилась в 1,2 раза
Согласно опросу Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ), 65% россиян относят себя к православию, сообщадюбт «Ведомости».
16% не идентифицирует себя ни с какой религией, а атеистами себя назвали только 6%. Ислам исповедуют 9% опрошенных, другие верования — 3%, затруднились с ответом 1%.
При этом доля православных снижается (78% в 2011 году, 67% в 2020-м). Вырос процент тех, кто не относит себя к религиям (с 11% в 2011 г. до 16% в 2024 г.).
Среди нынешних православных 32% никогда не посещают службы. Регулярно участвуют в службах 17%. Храмы посещают 33%. 10% православных никогда не были в храме.
В ПСТГУ отмечают трехкратный рост регулярно причащающихся, по сравняю с 2020 годом и текущую поляризацию: одни живут церковной жизнью, для других православие — часть этнической идентичности.
Ранее в РПЦ заявили, что мечтание – это грех, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- ЦБ ожидает снижение и стабилизацию инфляции до 4% во втором полугодии
- СМИ: Трамп оставил Вэнсу секретное письмо на случай своей гибели
- За 15 лет доля православных россиян снизилась в 1,2 раза
- Цены на морепродукты в РФ подскочили до 40%
- Смертность от хантавируса у подростков достигает 50%
- Продажи бензина в России стали убыточными
- Россияне возглавили список иностранных владельцев и совладельцев бизнеса на Пхукете
- «РЖД» выставили на продажу и сдачу в аренду недвижимость на 300 млрд рублей
- ОАЭ опровергли тайный визит премьера Израиля Нетаньяху
- Российский футболист Сафонов стал двукратным чемпионом Франции