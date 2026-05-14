Продажи бензина в России стали убыточными

Он составляет около 84 копеек с каждого литра. Однако средняя рентабельность продаж моторного топлива в стране позволяет розничному бизнесу оставаться на плаву при 1,1 рубля за 1 л. Таковы результаты исследования компании «ОМТ Консалт».

Эксперты считают, что наибольшую прибыль автозаправочным станциям сейчас обеспечивает реализация дизеля — в среднем 3,68 рубля на 1 л. Эксперты связывают снижение рентабельности бензина, прежде всего с высокими оптовыми закупочными ценами, а также с существенными объемами экспорта АИ-92 в начале текущего года. При этом в период сезонного роста спроса на нефтепродукты ситуация на рынке может измениться.

Таким образом, на сегодняшний день наблюдается весьма низкий уровень рентабельности на АИ-95, отрицательный на АИ-92 и достаточный на дизельное топливо. Перспективы дальнейшего роста розничных цен на бензин на май–декабрь текущего года варьируется на уровне +1,5 рубля за 1 л, по дизелю в районе +3 рублей. Учитывая ряд мер, принятых регулирующими органами в ТЭК в этом году, ситуация в сезон высокого спроса должна быть достаточно стабильной.

Внутренний российский топливный рынок не испытывает дефицита, но впереди сезонная остановка нефтеперерабатывающих заводов на обслуживание и это скажется на объемах, объяснила НСН эксперт топливного рынка Анастасия Бунина. Именно поэтому меры по обеспечению запасов предпринимаются уже сейчас, считает эксперт.

