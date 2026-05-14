Цены на морепродукты в РФ подскочили до 40%

Заведения общепита стали закупать креветки, кальмары, мидии, а также лососевых рыб по более высоким ценам. Это связано с ростом издержек на логистику и снижением вылова. Из-за того, что российским рыбопромышленникам выгоднее продавать продукцию на экспорт, внутренний рынок столкнулся с неудовлетворенным спросом на морепродукты. В результате рестораны стали повышать цены в меню до 25% и искать более дешевые замены, рискуя при этом столкнуться с падением спроса в условиях замедления потребительской активности россиян.

Рестораторы указали, что закупочная стоимость кальмара и северной креветки выросла примерно на 10% год к году, филе трески — на 20%, а чилийских мидий — на 40%. Сегодня поставки морепродуктов остаются сложными и затратными, особенно с учетом удаленности ключевых районов добычи.

