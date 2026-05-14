Россиян в 2026 году ожидают еще три короткие рабочие недели
Еще три короткие рабочие недели ожидают россиян до конца 2026 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на производственный календарь.
Так, в июне запланирована четырехдневная рабочая неделя в честь Дня России, который отмечается 12 июня. Граждане будут работать с 8 по 11 июня и отдыхать суммарно три дня.
В ноябре россиян ожидает короткая рабочая неделя, приуроченная к Дню народного единства 4 ноября. Рабочими днями станут 2-3 ноября и 5-6 ноября.
Кроме того, в конце года планируется трехдневная рабочая неделя с 28 по 30 декабря. После выходного дня 31 декабря россиян ожидают новогодние праздники.
Ранее гражданам напомнили о длинных выходных с 12 по 14 июня в связи с празднованием Дня России, который выпадает на пятницу, пишет 360.ru.
