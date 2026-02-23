Онищенко заявил об отсутствии данных о вреде бахил в поликлиниках

Комментируя слова первого зампреда комитета Госдумы по охране здоровья Бадмы Башанкаева, призвавшего применять вместо бахил грязезащитные трапы и коврики, он указал, что они уже применяются.

«Имеется в виду коврики пропитанные дезинфицирующими средствами, но они не решают проблему. Совмещать эти вещи надо», - отметил Онищенко.

Ранее Онищенко заявил, что россиянам не стоит опасаться вируса Нипах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

