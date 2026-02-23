Онищенко заявил об отсутствии данных о вреде бахил в поликлиниках

Научно обоснованных данных о вреде использования бахил в поликлиниках нет. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Комментируя слова первого зампреда комитета Госдумы по охране здоровья Бадмы Башанкаева, призвавшего применять вместо бахил грязезащитные трапы и коврики, он указал, что они уже применяются.

«Имеется в виду коврики пропитанные дезинфицирующими средствами, но они не решают проблему. Совмещать эти вещи надо», - отметил Онищенко.

ФОТО: НСН / Игор Войдаков
