Медведев: РФ на переговорах заявила о своей позиции по вопросу территорий

Россия на переговорах по украинскому урегулированию заявила свою позицию как по территориальному вопросу, так и по параметрам демилитаризации Украины. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Та сторона это всё пока воспринимает, но ответа мы не имеем», - сказал он на встрече с военными.

Медведев также добавил, что есть договоренность о неразглашении результатов текущих переговоров.

Ранее замглавы российского МИД Михаил Галузин заявил, что переговоры по Украине нацелены на результат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

