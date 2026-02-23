Медведев: РФ на переговорах заявила о своей позиции по вопросу территорий
23 февраля 202613:50
Россия на переговорах по украинскому урегулированию заявила свою позицию как по территориальному вопросу, так и по параметрам демилитаризации Украины. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Та сторона это всё пока воспринимает, но ответа мы не имеем», - сказал он на встрече с военными.
Медведев также добавил, что есть договоренность о неразглашении результатов текущих переговоров.
Ранее замглавы российского МИД Михаил Галузин заявил, что переговоры по Украине нацелены на результат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Летевший из Владивостока в Хабаровск самолет совершил экстренную посадку
- Медведев заявил, что Россия стала передовой страной по беспилотникам
- Американист Дудаков назвал причины вспыхнувших беспорядков в Мексике
- Онищенко заявил об отсутствии данных о вреде бахил в поликлиниках
- Медведев: РФ на переговорах заявила о своей позиции по вопросу территорий
- Российские средства ПВО сбили за сутки более 500 беспилотников
- Атака ВСУ оставила без света 260 населённых пунктов Запорожской области
- Счета компании актера Лагашкина заблокировали из-за долга в 2 млн рублей
- ПВО сбила над Россией 34 украинских БПЛА
- Фильм «Битва за битвой» Андерсона получил главную награду кинопремии BAFTA