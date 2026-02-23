Медведев: РФ на переговорах заявила о своей позиции по вопросу территорий

«Та сторона это всё пока воспринимает, но ответа мы не имеем», - сказал он на встрече с военными.

Медведев также добавил, что есть договоренность о неразглашении результатов текущих переговоров.

Ранее замглавы российского МИД Михаил Галузин заявил, что переговоры по Украине нацелены на результат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».