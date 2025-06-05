Без дураков в ушанках: Как фильм об OpenAI поможет карьере Борисова в Голливуде

Российский актер ведет переговоры о роли в новом фильме Artificial режиссера Луки Гуаданьино, сообщает The Hollywood Reporter. По данным СМИ, Борисов может получить роль сооснователя OpenAI Ильи Суцкевера, который родился в Нижнем Новгороде, провел детство в Израиле, а затем переехал в Канаду. Картина затронет события 2023 года, связанные с деятельностью компании OpenAI, включая резонансное увольнение и последующее возвращение на пост генерального директора Сэма Альтмана. В проекте также могут принять участие Эндрю Гарфилд и Моника Барбаро.

«Для нас он русский парень, который оказался в Голливуде, а для Голливуда это просто еще одна единица. Там все, черт знает откуда, понаехали, вся Америка является страной мигрантов. Борисову необязательно уготованы роли каких-то русских или россиян. Он заходит с правильной позиции, и потому не потеряется в Голливуде. Если бы он начал сниматься в боевиках, или продолжал фестивальную тему, как было с "Анорой", то дальше у него было бы меньше шансов забраться повыше. Здесь же роль помощника Сэма Айтмана, какая-то экзотика, русский в Голливуде. К нему будет повышенное внимание, надеюсь, он не будет играть каких-то дураков в ушанках», - заявил он.