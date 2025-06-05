Без дураков в ушанках: Как фильм об OpenAI поможет карьере Борисова в Голливуде
Роль в новом фильме Artificial станет для Юры Борисова достойным началом в большом Голливуде, заявил НСН Роман Григорьев.
Съемки в байопике могут стать для Юры Борисова отличным шансом для продвижения в Голливуде, при этом в будущем ему необязательно будут доставаться исключительно роли выходцев из СССР и СНГ, допустил в разговоре с НСН кинокритик Роман Григорьев.
Российский актер ведет переговоры о роли в новом фильме Artificial режиссера Луки Гуаданьино, сообщает The Hollywood Reporter. По данным СМИ, Борисов может получить роль сооснователя OpenAI Ильи Суцкевера, который родился в Нижнем Новгороде, провел детство в Израиле, а затем переехал в Канаду. Картина затронет события 2023 года, связанные с деятельностью компании OpenAI, включая резонансное увольнение и последующее возвращение на пост генерального директора Сэма Альтмана. В проекте также могут принять участие Эндрю Гарфилд и Моника Барбаро.
«Для нас он русский парень, который оказался в Голливуде, а для Голливуда это просто еще одна единица. Там все, черт знает откуда, понаехали, вся Америка является страной мигрантов. Борисову необязательно уготованы роли каких-то русских или россиян. Он заходит с правильной позиции, и потому не потеряется в Голливуде. Если бы он начал сниматься в боевиках, или продолжал фестивальную тему, как было с "Анорой", то дальше у него было бы меньше шансов забраться повыше. Здесь же роль помощника Сэма Айтмана, какая-то экзотика, русский в Голливуде. К нему будет повышенное внимание, надеюсь, он не будет играть каких-то дураков в ушанках», - заявил он.
По мнению собеседника НСН, новая роль вряд ли принесет Борисову награды, однако обеспечит актеру достаточно экранного времени.
«Теоретически роль второго плана может принести приз. Однако мало кто знает, кто такой Сэм Альтман. Тем более никто не знает, что у него был какой-то товарищ. Поэтому не думаю, что конкретно эта роль может принести призы. Конечно, было бы отлично, если бы Борисов сыграл самого Сэма Альтмана, но думаю, и эта роль для него это – достойное начало большого Голливуда. Сооснователь —один из главнейших людей в каждой истории, на экране его явно будет немало, времени, чтобы показать себя с лучшей стороны, будет достаточно. Тем более, сразу главную роль Борисову бы не дали, обкатка необходима. Хорошо, что это не какой-то боевик, где трещат кости, и не фантастика, где актер бы затерялся среди компьютерной графики», - пояснил Григорьев.
Ранее авторитетное издание Variety сообщило, что Борисов подписал контракт одной из трех крупнейших агентских компаний Голливуда UTA (United Talent Agency), в числе клиентов которой Джонни Депп, Тим Бертон и другие звезды. Кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с «Радиоточкой НСН» допустил, что такой контракт кратно увеличит гонорары актера, однако Борисову придется побороть «бандитский стереотип».
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